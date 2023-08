Kritik an fehlender Transparenz Protest gegen Wemag: Bürger in Bresegard bei Picher wehren sich gegen hohe Nachforderungen Von Silke Roß | 21.08.2023, 13:21 Uhr Biogasanlage (Archivbild) Foto: IMAGO/Sascha Steinach up-down up-down

In Bresegard bei Picher sind rund 40 Haushalte an ein Nahwärmenetz angeschlossen, dass Wärme aus der örtlichen Biogasanlage in die Häuser speist. Nach dem Ende der Vertragsbindung für den Wärmetransport sollen die Bresegarder jetzt hohe Beträge nachzahlen.