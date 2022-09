Die Postkarte aus Ägypten zeigt eine Tempelanlage. Wahrscheinlich schickte Carl Schmidt sie seiner jüngeren Schwester Johanna, um sie mit Bildern aus der weiten Welt zu versorgen Foto: Silke Roß up-down up-down Berühmter Hagenower Ägyptologe Postkarte aus Ägypten weckt Erinnerung an „Kopten-Schmidt“ Von Silke Roß | 06.09.2022, 18:29 Uhr

Ende des 19. Jahrhunderts pendelte der Ägyptologe, Koptologe und Theologe Prof. Dr. Carl Schmidt regelmäßig zwischen Hagenow und Ägypten und machte die Stadt in Wissenschaftskreisen weltberühmt. Nun tauchte eine Postkarte an seine Schwester auf und gibt Einblick in sein Leben.