Es geschah am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Autobahn A 24 im Bereich Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin. Dort überholte ein Renault-Fahrer gerade einen Lkw, als sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit der Fahrer eines Bentley näherte. Nach Aussagen des Renault-Fahrers habe der Mann mehrfach Lichthupe gegeben, den Blinker gesetzt und sei schließlich an ihm und dem Lkw-Fahrer auf dem Standstreifen rechts vorbeigefahren. Anschließend habe er sich mit hoher Geschwindigkeit entfernt. Der genervte Renault-Fahrer ließ sich das nicht gefallen und rief aus dem Auto die Polizei an.

Auch interessant: Polizei findet Drogen, Waffen und einen blinden Passagier auf der A24

Verdächtiger bei Stolpe gestoppt

Die Autobahnpolizei holte den Verdächtigen bei Stolpe aus dem Verkehr und konfrontierte ihm mit dem Vorwurf. Der 61-jährige Mann gab zu, gedrängelt zu haben. Der Renault sei ihm einfach zu langsam gefahren. Die Fahrt über den Standstreifen bestritt er jedoch. Da der Mann aus Kiew stammt und sein Auto auch ein ukrainisches Kennzeichen hatte, zog die Polizei eine Sicherheitsleistung von 750 Euro wegen des Verdachts auf Gefährung des Straßenverkehrs und Nötigung noch vor Ort ein. Der Vorfall wird nun der Staatsanwaltschaft übergeben. Der Mann durfte danach weiterfahren. Polizeisprecher Klaus Wiechmann: „Wir versuchen immer Hinweisen dieser Art nachzugehen, wenn es unsere Einsatzlage erlaubt.“