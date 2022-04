Die Autobahn 24 bei Valluhn nahe der Grenze zu Schleswig-Holstein. Diese Route wird weiterhin täglich von Tausenden Pendlern genutzt, um zur Arbeit zu kommen. FOTO: Mayk Pohle Pendler in MV Pendler kennen längst keine Kreisgrenzen mehr Von Mayk Pohle | 28.04.2022, 17:15 Uhr

Die Zahl der Auspendler in Westmecklenburg ist auch in Corona-Zeiten extrem stabil geblieben und hat sich kaum verändert. Jedoch kommen immer mehr Einpendler aus den westlichen Bundesländern in unsere Region zum Arbeiten.