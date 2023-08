Für einige Stunden wird es in und um die Schwechower Brennerei vor allem um gutes Essen und Trinken gehen. Von 11 Uhr bis zum späten Nachmittag wird zum Brennerei-Fest geladen. Begonnen wird mit einem Frühschoppen auf dem Gelände zwischen der eigentlichen Brennerei und dem seit wenigen Monaten komplett neu hergerichteten Hofladen. Die Musik kommt von den „Partylöwen“, einer 17-köpfigen Truppe aus Todendorf. Kernpunkt ist und bleibt natürlich die Vorstellung der Brennerei, für die an diesem Tag zahlreiche Führungen angeboten werden.

In Sachen Getränke wird es zum Fest aber nicht nur um die Obstbrände und ihre Variationen gehen. Für diesen Tag hat sich das Schwechower Team auch mit Weinexperten verstärkt, die einiges zum Verkosten anbieten werden. „Es soll ein Fest für die ganze Familie sein, extra für die Kinder wird es einige Hüpfburgen geben, die wir auf dem Gelände aufbauen werden. Jeder kann kommen, der möchte, wir nehmen keinen Eintritt.“

Lars Große von den „Glutsbrüdern“ hat sich schon einmal um das Fleisch des Schwechower Rindes gekümmert. Foto: André Wlassak Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mit den Glutsbrüdern aus Valluhn habe man auch die regionalen Experten beim Grillen bei uns zu Gast, so Brennmeister Benjamin Schlüter. André Wlassak und Lars Große gehen als „Glutsbrüder“ gewohnt ehrgeizig in das Fest. Als besonderen Höhepunkt wird das Zubereiten von Rindfleisch am „Asado-Grill“ gezeigt, mit dem Fleisch eines Rindes aus der Schwechower Herde. Dabei wird das Fleisch an offenem Feuer an speziellen Metallgestängen zubereitet. Daneben werden die beiden engagierten Griller auch Flammlachs sowie verschiedene Burger anbieten. Die werden dann auf dem „normalen“ Grill mit den großen Stahlplatten zubereitet. Wlassak: „Wir kommen am Sonnabend ordentlich vorbereitet nach Schwechow.“

Schwechow etabliert sich als Veranstaltungsort

Nach dem US-Cars-Treffen mit Besuchern im vierstelligen Bereich oder dem Open-Air-Kino vor wenigen Tagen ist das Brennerei-Fest nun die nächste Veranstaltung auf dem idyllisch gestalteten Gelände rund um Brennerei und Gutshaus. Schwechow will und soll sich als Veranstaltungsort etablieren, hatte Mirko Beute, der Marketingverantwortliche der Brennerei als Anspruch gestellt. Inzwischen machen die Schwechower, die in ihrem Hofladen mehr als 100 Varianten an Obstbränden oder Gin zu bieten haben, auch gute Umsätze über ihren Internetshop.

