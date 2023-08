Das haben die Mitarbeiter und Gäste von der Abfallentsorgung ALP auch noch nicht erlebt. Schon vor der offiziellen Eröffnung des neuen Hagenower Wertstoffhofes im Stadtteil Sudenhof waren die ersten Bürger da, um ihren Abfall zu entsorgen. Martin Schmidt aus dem Hagenower Umland war mit einem kleinen Anhänger voller Grünschnitt ganz früh gekommen und konnte den großen Container gleich „einweihen“. Schmidt hatte über das Internet herausgefunden, dass der neue Hof schon fertig ist. Dem ersten Nutzer folgten schnell weitere Bürger mit ihren Abfällen. Die neue Annahmestelle wurde bereits am ersten Tag gut angenommen.

Mitarbeiterin Franciska Viergutz präsentiert einen der Verkaufsschlager des Abfallwirtschaftsbetriebes, den Papiersack für Grünschnitt. Für 1,10 Euro passen hier 140 Liter rein, die dann ganz regulär entsorgt werden können.

Neuer Wertstoffhof in Hagenow wurde in Rekordzeit fertig gestellt

Der neue Hof, auf dem sich nahezu alle Abfallarten entsorgen lassen, wurde in der Rekordbauzeit von nur fünf Monaten fertiggestellt. Für ALP-Vorstand Steffen Grünwaldt Grund genug, alle Beteiligten und auch die Stadt Hagenow zu loben. Es ist der sechste Wertstoffhof dieser Art, der in den vergangenen 19 Monaten im Landkreis hochgezogen wurde. Während aber Schwesterhöfe in Lübtheen oder Heiddorf auf relativ kleinen Grundstücken gebaut wurden, ist der Hagenower Hof großzügiger ausgelegt und hat auch noch viel Platz für eine mögliche Erweiterung. Hagenows Bürgermeister Thomas Möller zeigte sich sehr zufrieden über den neuen Entsorgungshof. „Wir haben als Stadt auch lange dafür kämpfen müssen, zuerst wollte man ja bei den Entsorgern nicht so recht.“

Robert-Bosch-Straße 5 ist die offizielle Adresse des neuen Werstoffhofes

Robert-Bosch Straße 5, so lautet die offizielle Adresse der Annahmestelle im Stadtteil Sudenhof, doch das findet derzeit noch keine Navigationshilfe. Kurzfristig sollen Schilder suchenden Bürgern helfen. Der neue Hof hat 1,1 Millionen Euro gekostet. Dort kann man vom Papier über Reststoffe, Fette, Altkleider bis hin zu Elektroschrott und natürlich Grünschnitt alles entsorgen. Und das an vier Tagen in der Woche.

Der Hagenower Wertstoffhof hat dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das große Tor, das künftig auch per Video überwacht wird, wird sich auch freitags von 13 bis 17 Uhr sowie an den Sonnabenden von 9 bis 13 öffnen. Vorstand Grünwaldt: „Wir wollen damit auch den Menschen aus der arbeitenden Bevölkerung entgegenkommen.“ Mit der Eröffnung des neuen Hofes ist die bisher geltende Übergangslösung in der Kuhstorfer Kompostierungsanlage beendet. Diese sei in den vergangenen Monaten immer besser genutzt worden, berichtete Betriebsleiter Alexander Kliebisch von der ALP.

Netz von 19 Annahmestellen deckt den Landkreis nahezu lückenlos ab

Die Hagenower Anlage gehört jetzt zu dem Netz von insgesamt 19 Annahmestellen, die über den Landkreis verteilt, in den vergangenen Monaten entstanden sind. Ziel des vom Kreistag beschlossenen neuen Systems war ein möglichst lückenloses Netz bei kurzen Wege für die Bürger. Steffen Grünwaldt sieht dieses Ziel faktisch erreicht. „Mit diesen Annahmestellen schaffen wir es, dass 95 Prozent der Bürger im Landkreis eine Anfahrt von zehn Kilometern und weniger haben. Für einen so großen Flächenkreis ist das schon eine Leistung.“

Für den Boizenburger Wertstoffhof laufen die Bauvorbereitungen

Die einzig noch verbleibende Lücke im Annahmenetz besteht derzeit im Boizenburger Bereich. Auch sie soll in den kommenden Monaten geschlossen werden. Die Bauvorbereitungen für den dortigen Hof im Gewerbegebiet nahe der Bonbonfabrik Sweet Tec hätten bereits begonnen, hieß es am Dienstag dazu von der ALP. Der Boizenburger Hof soll in den kommenden Monaten fertiggestellt und eröffnet werden. Zentrales Thema ist und bleibt aber die Grünschnittentsorgung, die seit Anfang 2022 kostenpflichtig ist. In diesem Jahr sind bei Ende Juli 6743 Tonnen Grünschnitt in den offiziellen Annahmestellen im Landkreis Ludwigslust-Parchim gelandet. Das sind 39 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.