Am Donnerstag geht es ab 7 Uhr im neuen Hagenower Aldi-Markt los, das bestätigte Claudia Czygan von Aldi-Nord auf SVZ-Anfrage. Mit dem Neubau bekommt nun auch Hagenow Anschluss an die moderne Aldi-Welt. Breite Gänge, mehr Frischeangebote und eine von 840 auf jetzt 1200 Quadratmeter vergrößerte Verkaufsfläche verspricht das Unternehmen in seiner neuen Filiale. Der Markt soll dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, ohne fossile Brennstoffe auskommen.

Doch dieser neue Markt ist erst der Anfang von mehr in der Stadt. Denn Rewe hat nun auf Anfrage unsere Zeitung bestätigt, am bisherigen Standort neu bauen zu wollen.

Rewe will Öko-Supermarkt in Hagenow bauen

„Rewe plant eine Großinvestition in Hagenow und möchte das Areal an der Rudolf-Tarnow-Straße fit für die Zukunft machen. Entstehen soll ein besonders energieeffizientes Rewe Green Building. Solch ein Öko-Supermarkt verbraucht im Schnitt über 40 Prozent weniger Energie als ein Standardbau. Während der Bauphase können unsere Kunden einen Ausweichverkauf auf dem Gelände für ihre Einkäufe nutzen, dieser soll im derzeit noch von Aldi genutzten Gebäude entstehen“, schrieb Stephanie Behrens, die Leiterin der Pressestelle für die Region Ost bei Rewe.

Der bisherige Aldi-Markt in Hagenow, hier will Rewe die anstehende Bauzeit seines neuen Marktes überbrücken.

Wegen der noch laufenden internen Planungs- und behördlichen Genehmigungsprozesse, könne sie im Moment keine weiteren Details, beispielsweise zum Zeithorizont nennen. Behrens bestätigte auch, dass Kik als weiteres Gewerbe am Standort erhalten werden soll.

Das sagt Kik zu den Plänen in Hagenow

Der Textilhandelsriese Kik äußerte sich ausweichend: „Sobald wir uns ein komplettes Bild der Filialsituation in Hagenow gemacht und eine Entscheidung zur zukünftigen Präsenz in der Stadt getroffen haben, werden wir diese entsprechend mit den verantwortlichen Stellen kommunizieren“, teilte Sprecher Michael Inacker mit. Kik ist Untermieter im jetzigen Rewe-Markt, der vor dem Neubau komplett abgerissen werden muss. Hagenows Bürgermeister Thomas Möller bestätigte im SVZ-Gespräch, dass die Verwaltung die grobe Konzeption kenne, aber noch keine Zeitpläne habe.

Wann der Bau des neuen Rewe in Hagenow beginnen könnte

Nach SVZ vorliegenden Informationen könnten Abriss und Neubau des Rewe-Marktes im kommenden Frühjahr gegen Ostern beginnen. Als Bauzeit ist etwa ein Jahr einzukalkulieren. In dieser Zeit kommt Rewe im alten Aldi-Markt unter. Nach Neubau und Umzug in den neuen Rewe-Markt soll Kik die alte Aldi-Filiale nutzen. Letzteres ist aber noch nicht bestätigt.

Bäckermeister Manfred Ickert hat hingegen schon genaue Pläne. „Wir werden im neuen Rewe-Markt auch wieder mit einer modernen Filiale vertreten sein. In der Bauphase kommen wir mit einem mobilen Verkaufswagen vor den jetzigen Aldi“.

Wittenburgs neuer Rewe öffnet Anfang 2024

Wer auf einen modernen Rewe-Markt nicht so lange warten will, der kann im Februar oder März kommenden Jahres nach Wittenburg fahren. Dann soll der derzeitlich im Bauf befindliche Rewe-Großmarkt gegenüber der Total-Tankstelle eröffnen. In der kommenden Woche wird auf der Baustelle in der Hagenower Chaussee Richtfest gefeiert.