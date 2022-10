Von Mast zu Mast trägt der Hubschrauber die Kunststoffseile zu den Masten der neuen Stromleitung in Hagenow. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Neue Stromleitung Hagenow Per Hubschrauber die ersten Seile über die Masten gezogen Von Mayk Pohle | 05.10.2022, 17:39 Uhr

Spektakuläre Aktion am Mittwochmorgen in Hagenow. Per Hubschrauber werden die ersten Seile über die Masten der neuen Stromleitung gezogen.