Praktikantin Merle Wagenhuber hat sich mit veganer Ernährung auseinander gesetzt Foto: Silke Roß

Ernährung Vegan? Was kann man denn da noch essen? Von Merle Wagenhuber | 06.07.2023, 15:42 Uhr

Der Trend zum veganen Leben wächst in den Großstädten schon seit Jahren. Doch auch im ländlichen Bereich nimmt er zu. Aber was ist Veganismus? Und sind Veganer wirklich schuld an der Abholzung des Regenwaldes?