Kein Wildunfall Nach tödlichem Unfall bei Toddin: Was tun, wenn ein Pferd vors Auto läuft? und | 08.08.2023, 15:24 Uhr Von Sascha Nitsche Silke Roß | 08.08.2023, 15:24 Uhr Frei laufende Pferde gibt es nicht nur in Schwerin. (Archivbild) Archivfoto: Marco Dittmer up-down up-down

Auf der B321 kollidierte am frühen Montagmorgen in der Nähe von Toddin ein Auto mit einem Pferd. Die Beifahrerin war leicht verletzt, das Pferd überlebte den Unfall nicht. Doch was ist überhaupt zu tun, wenn Pferde frei auf der Straße unterwegs sind?