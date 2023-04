Die bei der Knickpflege gefällten Pappeln in Bresegard bei Picher. Die Fotos zeigen den Zustand der Bäume. Foto: Torben Heibült up-down up-down Ärger um Pflegemaßnahmen War der Heckenschnitt in Bresegard notwendig? Das sagen Landwirte Von Silke Roß | 04.04.2023, 15:29 Uhr

In Bresegard bei Picher sind verschiedene Hecken, unter anderem an der L04 und an den Feldrändern, beschnitten worden. Das sorgt für Unmut. Der Vorwurf: Auch gesunde Bäume sollen gefällt worden sein. Nun nehmen Landwirte Stellung.