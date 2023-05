Minister Till Backhaus lässt sich die Arbeitsweise der Maschine erklären Foto: Silke Roß up-down up-down Technik und Natur Funksteuerbare Raupe soll Waldbrände verhindern helfen Von Silke Roß | 26.05.2023, 15:25 Uhr

In Redefin übergab Landwirtschaftsminister Till Backhaus mit der IRUS Twin 75 V2 eine funksteuerbare Mehrzweckmaschine, die zum Beispiel in der Waldbrandvorsorge eingesetzt werden soll. Um so ein Gerät in der Region vorhalten zu können, ging die Politik neue Wege.