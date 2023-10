In der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochvormittag haben Unbekannte drei Schmutzwasserpumpen mit dazugehörigem Schlauchmaterial von einer Baustelle in Redefin entwendet. In der Sude werden durch eine Fachfirma Fischtreppen errichtet. Die Maschinen dienen dabei dazu,

aufkommendes Grundwasser über Schlauchleitungen abzupumpen.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, ist es nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie der oder die Täter die Pumpen entwenden konnten. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Hagenow hat sich den Ermittlungen angenommen und nimmt Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 03883/6310 entgegen.