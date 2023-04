Linedance ist eine internationale Art, miteinender zu tanzen. Symbolfoto: Marlena Petersen up-down up-down Mittanzen Linedance zur Wunschmusik im Hagenower Mecki Von Silke Roß | 19.04.2023, 15:05 Uhr

In Hagenows Veranstaltungszentrum Mecki wollen die neuen Eigentümer vom Verein Kulturkate Gruppen und Initiativen einen Raum bieten und so viele neue Impulse und Ideen in die Stadt holen. Aktuell ist es der Linedance nach Wunschmusik.