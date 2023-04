Auf der A24 fuhr ein Lastwagen gegen die Leitplanke. Symbolfoto: Gelhot/Fotostand/Imago up-down up-down Stolpe Lastwagen kollidiert auf der A 24 mit Leitplanke-Fahrer verletzt Von Anni Hintz | 04.04.2023, 05:41 Uhr

Am Dienstagmorgen fuhr ein Sattelzug auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg in die Mittelschutzplanke.