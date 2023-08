Das Landgestüt hat sich herausgeputzt, die Pferde trainiert und einiges vorbereitet, denn am 26. und 27. August, sowie am 3. September öffnet die Anlage von 10.30 bis 16.30 Uhr ihre Türen für die Redefiner Pferdetage. Die Tage bieten rasante Showeinlagen und informative Vorführungen für die ganze Familie. Neben einem abwechslungsreichen Programm, einem großen Kinderland mit Hüpfburgen, Kinderschminken, einem Clown und natürlich Ponyreiten und -fahren werden auch diejenigen fündig, die sich für Handwerk und Dienstleistungen rund um das Pferd interessieren.

Lesen Sie auch: Das Landgestüt Redefin und das geplante Tierschutzgesetz

„Man kann einem Sattler wie auch einem Schmied bei der Arbeit über die Schulter schauen und unser Partner Derby wird alles zum Thema Futter für Sie anschaulich machen“, erläutert Gestütsleiter Christoph Seite. Ein besonderer Höhepunkt sei die interessant moderierte Falknershow. „Diese vielfach vom Pferd aus angewandte Jagdtechnik mit Greifvögeln hat einige spektakuläre Eindrücke parat“ heißt es in der Pressemitteilung.

Mit dabei auch die IG Shetlandpony und die Friesenpferde

Begleitet wird das Programm auch von der IG Shetlandpony und dem ersten Auftritt des Hengstes Bilbao von Isuly Deslé in der Freiheitsdressur. Ab 13 Uhr geht es dann zur großen Hengstparade der Redefiner Pferde. Mit dabei auch viele Freunde des Landgestüts. Eine mitreißende Show von historischen Kutschen, rasanten Auftritten der Trickreiter, den Sporthengsten des Landgestütes und den schwarzen Perlen – den Friesenpferden. Auch bei schlechtem Wetter stehen die Besucher nicht im Regen, denn die Tribünen sind überdacht, so Christoph Seite.

Karten online und an der Tageskasse

„Pferde erleben in Zucht und Sport“ und so werden auch die jüngsten, die Fohlen des Jahrgangs ihren Auftritt bekommen. Stuten mit ihren Fohlen – vorgestellt von unseren Züchtern und den Mitarbeitern des Landgestütes. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, neben den vielen Ausstellern werde auch erstmalig Peter Pane als Partner des Landgestüts seine Burger auf präsentieren. Karten gibt es an der Tageskasse oder für den 3. September auch online www.landgestuet-redefin.de