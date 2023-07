Christin Stöter und Mathias Hiebl freuen sich auf neue Gesichter, die in dem aktuellen Sommerstück mit auf die Bühne wollen Foto: Silke Roß up-down up-down Kulturkate in Pritzier Wer will beim Sommertheater in Pritzier auf die Bühne? Von Silke Roß | 22.07.2023, 08:00 Uhr

Wie in jedem Jahr führt der Verein Kulturkate auch diesen Sommer in Pritzier ein Theaterstück auf. Für die „Gefährlichen Liebschaften“ werden noch Laiendarsteller gesucht, die Lust haben, in dem Stück mitzuwirken.