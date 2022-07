Nicht nur die Kostüme sind beim diesjährigen Sommertheater der Kulturkate eine Klasse für sich. Mit „Flametti“ kommt ein buntes Stück, das viel Unterhaltung verspricht. FOTO: Mayk Pohle up-down up-down Premiere in Pritzier Kulturkate startet Sommertheater im Gutspark Von Mayk Pohle | 29.07.2022, 16:20 Uhr

Selten ist ein Sommerspektakel der Kulturkate so gut und reibungslos vorbereitet worden wie in diesem Jahr. Am Sonnabend feiert das Stück „Flametti“ Premiere im Gutspark von Pritzier.