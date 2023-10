Alte Synagoge Konzert und Film über die schottischen Highlands in Hagenow Von Silke Roß | 16.10.2023, 14:46 Uhr Die Musikerin Jenny Sturgeon in ihrer schottischen Heimat Foto: Anne Campbell up-down up-down

Die schottische Sängerin und Komponistin Jenny Sturgeon hat ihre Liebe zu den zentralen Highlands ihrer Heimat in ein Kunstprojekt verwandelt und gastiert damit in der Alten Synagoge in Hagenow. Musik und Bilder zeigen den Besuchern die Schönheit der rauen Landschaft.