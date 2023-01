Auf der A24 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Lastwagen. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down Unfall auf Autobahn Kleinwagen gerät unter Lastwagen auf A24 bei Wöbbelin Von Marco Dittmer | 11.01.2023, 06:51 Uhr

Der Unfall geschah bereits am Dienstagnachmittag. Die Fahrbahn musste für Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. In dem Abschnitt kam es in den vergangenen Tagen zu weiteren Unfällen.