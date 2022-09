So kennen ihn alle, Arno Becker in seiner Küche, im Hintergrund Mitarbeiterin Cathrin Hetscher. Der Speiseservice Wullweber steht vor gewaltigen Herausforderungen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Hagenower Kultfirma Wullweber Der tägliche Kampf um jedes verkaufte Essen Von Mayk Pohle | 07.09.2022, 15:40 Uhr

Wullweber, dieser Name steht seit Jahren in Hagenow für gutes Essen, solide Hausmannskost, für Frische und zuverlässiges Catering. Doch Inhaber Arno Becker muss derzeit mit seinem kleinen Team an mehreren Fronten kämpfen.