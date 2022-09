In Hagenow darf am Wochenende wieder gestöbert und gefeilscht werden. Foto: Theresa Franz up-down up-down Kinderkleidermarkt in Hagenow Auf dem Flohmarkt können Eltern alles rund ums Kind finden Von Viktoria Kravtschenko | 23.09.2022, 12:12 Uhr

Vielerorts in MV finden an diesem Wochenende Flohmärkte statt, so auch in Hagenow. Eltern und Familien können am Sonnabend, 24. September, über den Kinderkleidermarkt der katholischen Kita St. Elisabeth in Hagenow schlendern und Dinge rund ums Kind erwerben.