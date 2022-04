Mit der katholischen Jugend in Israel pilgern FOTO: KJM Pilgern für Jugendliche in Israel Katholische Jugend Mecklenburg lädt zum Pilgern in Israel ein Von Silke Roß | 14.04.2022, 12:51 Uhr

Pilgern mit anderen Jugendlichen durch Israel: Wer sich dafür interessiert, kann sich am Sonnabend, 16. April, in der Kirche Heiliges Kreuz in Boizenburg über die im September geplante Reise informieren.