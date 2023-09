Bargeld Kaputte Geldautomaten sorgen wochenlang für Frust in Hagenow und Neuhaus und | 14.09.2023, 12:37 Uhr Von Sascha Nitsche Mayk Pohle | 14.09.2023, 12:37 Uhr Mehr als zwei Wochen lang war der einzige Geldautomat der Deutschen Bank in Hagenow kaputt. Er wurde am Donnerstag endlich repariert. Foto: Mayk Pohle up-down up-down

Eigentlich ist ein kaputter Geldautomat banal. Bei einer geringen Dichte an Bankfilialen ist das auf dem Land jedoch ein Problem. So auch in Hagenow und Neuhaus.