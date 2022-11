Johannes Mayr (l) und Christoph Pelgen sind das Duo Cassard Foto: Klaus Ditté up-down up-down Konzert in Hagenow Internationale Weihnachtslieder in der Alten Synagoge Von Silke Roß | 28.11.2022, 09:46 Uhr

Internationale Weihnachtslieder und traditionelle, wenngleich eher unbekannte Instrumente bietet das Duo Cassard am 2. Dezember in der Alten Synagoge in Hagenow.