Mahn- und Gedenkstätten Wöbbelin Holocaustgedenken in Hagenow am 27. Januar Von Silke Roß | 12.01.2023, 16:35 Uhr

Am 27. Januar wird traditionell der Opfer des Holocaust gedacht. An diesem Tag 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Auch in Hagenow sind an diesem Gedenktag verschiedene Aktionen geplant.