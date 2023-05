Das Team der Eismanufaktur Little Cow hat täglich neue Ideen Foto: Silke Roß up-down up-down Essen und Genuss Eismanufaktur Little Cow setzt auf kreative Angebote Von Silke Roß | 28.05.2023, 11:49 Uhr

In Hagenow wird einer der Verkaufsschlager des vergangenen Jahres produziert. An der Postraße stellt die Eismanufaktur der The Organic Jersey Farm GmbH stellt mit der Marke „Little Cow&Cookies“ besonders cremiges Bio-Eis aus der Milch der eigenen Jersey-Kühe her. Dabei geht das junge Team auch in der Vermarktung neue Wege.