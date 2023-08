Hagenow Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs in Tankstelle Von Haley Hintz | 16.08.2023, 13:16 Uhr In Hagenow soll ein Mann versucht haben, in eine Tankstelle einzubrechen. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv up-down up-down

Am frühen Mittwochmorgen soll ein betrunkener Mann versucht haben, in eine Tankstelle in Hagenow einzubrechen.