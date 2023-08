Hagenow Täter stehlen Bargeld aus zwei Häusern - Polizei sucht Zeugen Von Haley Hintz | 08.08.2023, 06:14 Uhr In Hagenow brachen Täter in Einfamilienhäuser ein. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv up-down up-down

Am Samstag brachen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser in Hagenow ein. Sie stahlen insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld.