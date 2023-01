Schüler der 6.Klasse der Evangelischen Schule Hagenow putzen Stolpersteine Foto: Andrea Kaufmann up-down up-down Holocaust-Gedenken 27. Januar Hagenow gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus Von Silke Roß | 28.01.2023, 08:40 Uhr

Am 27. Januar, Gedenktag für die Opfer des Holocaust, wurde in Hagenow in mehreren Veranstaltungen der Menschen gedacht, die aufgrund ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Herkunft während der NS-Zeit in der Region ermordet wurden.