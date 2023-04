Die bei der Knickpflege gefällten Pappeln in Bresegard bei Picher. Die Fotos zeigen den Zustand der Bäume. Foto: Torben Heibült up-down up-down Ärger um Pflegemaßnahmen Heckenschnitt in Bresegard war notwendig, sagen Landwirte Von Silke Roß | 04.04.2023, 15:29 Uhr

In Bresegard bei Picher sind verschiedene Hecken, unter anderem an der L04 und an den Feldrändern, beschnitten worden. Bei dem „Auf Stock setzen“ handelt es sich um eine notwendige Schutzmaßnahme, bei der gesunde Bäume nicht zu Schaden kommen, sagen die Landwirte.