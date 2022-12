Generationswechsel in der Hagenower Kita Matroschka: Die scheidende Chefin Karin Lockau (re.) mit ihrer Nachfolgerin Monique Radom inmitten von Kindern. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Kita Matroschka in Hagenow Karin Lockau verlässt nach fast 43 Jahren größte Kita der Region Von Mayk Pohle | 22.12.2022, 16:51 Uhr

Generationswechsel in der größten Kita der Region. Mit Karin Lockau geht eine der bekanntesten Leiterinnen in den Ruhestand. In der „Kita Matroschka“ in Hagenow ist die Nachfolge aber gut geregelt.