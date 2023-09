Am Mittwoch, 13. September, um 14 Uhr lädt die AWO Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Hagenow zu einer Buchlesung in die Alte Synagoge ein. Autor Steffen Krumm beschreibt sein Leben mit der Alkoholabhängigkeit in seinem Buch „Mein tödlicher Freund“. Er wird aus diesem Buch vorlesen und beschreiben, wie er sein Verhältnis zum Alkohol so verändert hat, dass er mittlerweile trocken ist.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Der Autor Steffen Krumm hat mit seinem Buch eine ehrliche und schonungslose Autobiografie geschrieben, die den Zuhörer auf eine emotionale und chaotische Reise in das Leben eines Alkoholikers mitnimmt“, heißt es in der Buchbeschreibung.

Im Anschluss an die Lesung in der Synagoge lädt die Beratungsstelle alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür in die Beratungsräume an der Möllner Straße 51a ein. „Sie können sich im Austausch mit dem Team der Suchtberatung über die Arbeit informieren, wertvolle Tipps erhalten oder Fragen beantwortet bekommen“, schreibt Beraterin Sabine Brandt in ihrer Einladung. Für das leibliche Wohl sei mit Kaffee und Kuchen sowie einem Mocktailstand gesorgt.