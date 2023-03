Mit maritimen Klängen überraschte der Hagenower Shantychor Patienten in der Helios Klinik Leezen. Foto: Robert Lehmann up-down up-down Hagenower Shantychor „Achtern Möhlendieck“ brachte die Klinik in Leezen zum Schunkeln Von Sascha Nitsche | 20.03.2023, 09:30 Uhr

Alte Kameraden lassen Seemänner nicht im Stich. Schon gar nicht, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und so gab der Hagenower Shantychor „Achtern Möhlendieck“ überraschend ein Geburtstagskonzert in der Helios Klinik Leezen.