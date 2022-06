Hagenows Konsumgenossenschaft ist durch ihre breite lokale Aufstellung gut durch die vergangenen Jahre gekommen. FOTO: Mayk Pohle Ausbau ist wie ein Neubau Konsum setzt weiter auf Markt in Wittenburg Von Mayk Pohle | 20.06.2022, 14:06 Uhr

Die Konsumgenossenschaft hat in Wittenburg eines ihrer ehrgeizigsten Projekte begonnen. Sie baut ihren in die Jahre gekommenen Markt am Bürgermeister-Ahrens-Ring aus. Eigentlich kommt das Projekt einem Neubau gleich.