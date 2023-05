Sie stehen zu neuen Arbeitszeitmodellen beim Hagenower Fahrzeugbauer FMS: Betriebsleiter Tobias Hoffmann, Assistentin Zoe Sprenger und Firmenchef Dirk Friemann (v.l.) Foto: Mayk Pohle up-down up-down Neue Arbeitszeitmodelle in der Region Hagenower Fahrzeugbauer FMS testet die 4-Tage-Woche Von Mayk Pohle | 24.05.2023, 16:42 Uhr

Vier Tage in der Woche arbeiten, drei Tage frei, dieses Modell hat auch in der Hagenower Region Freunde. Erste Firmen tasten sich jetzt an das Modell ran.