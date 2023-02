Mit der Kindertanzgarde belebt die Hagenower Dörpschaft eine alte Tradition wieder. Foto: Silke Roß up-down up-down Dörpschaft Hagenow Mit der Kindertanzgarde wird eine alte Tradition neu belebt Von Silke Roß | 09.02.2023, 13:16 Uhr

Bereits in früheren Jahren gab es in Hagenow eine Kindertanzgarde, in der die Karnevalstradition weitergegeben wurde. Nun haben Andrea Koppelmann und Martina Pietzner wieder eine Kindergruppe ins Leben gerufen.