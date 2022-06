Mit Bienen-Robotern und Lego-Schaltkreisen lernen Kinder die Grundlagen des Programmierens. Das wiederum hilft dabei, vorrausschauendes Handeln und Planen zu lernen. Marc Sudeck zeigt die Technik FOTO: Silke Roß Digitaltag in Hagenow Mit Lern-Robotern den Weg zu Büchern finden Von Silke Roß | 15.06.2022, 15:23 Uhr

In der Bibliothek Hagenow wird es am 24. Juni digital. Kinder können sich spielerisch an ersten Programmierungen versuchen.