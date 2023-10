Die AWO-Suchtberatung in Hagenow unterstützt und begleitet Menschen, die selbst oder in ihrem Umfeld mit einer oder mehreren Abhängigkeiten konfrontiert sind. Dabei könne jeder in eine Abhängigkeit geraten, macht Sozialpädagogin Ulrike Nielandt deutlich.

Aktuell sei ein gesellschaftliches Umdenken feststellbar. „Vor einigen Jahren suchten zum Beispiel alkoholabhängige Arbeitnehmer uns auf, weil der Chef ihnen mit der Kündigung gedroht hatte, heute motivieren Arbeitgeber ihre Angestellten zu einer Therapie, weil sie sie nicht verlieren wollen“, erzählt Ulrike Nielandt. Trotzdem sei Sucht und Abhängigkeit immer noch eher ein Tabu-Thema.

Wissen über die Wirkung von Suchtmitteln ist aktive Prävention

Das liege aber auch daran, dass es oft an Wissen über die Gefährlichkeit von Alkohol, Drogen, Medikamenten und anderen Suchtpotentialen mangele, sagt Sabine Brandt. Sie ist vorrangig in der Prävention unterwegs. „Es gibt viele Materialien, die sehr gut darüber aufklären, wie beispielsweise Alkohol auf den Körper wirkt“, berichtet sie.

Alkohol ist leicht verfügbar

So glaubten viele Jugendliche, dass man wieder nüchtern ist, wenn man sich übergeben habe. „Das stimmt so nicht, denn der Alkohol geht ins Blut und wirkt da auch dann weiter, wenn der Magen leer ist“, so Sabine Brandt. Dennoch sei vor allem bei Alkohol das Problem, dass er überall dazu gehöre und einfach zu bekommen sei.

Mythen um Alkohol und Cannabis

„Bis 16 ist Alkohol total verboten und danach geht es sozusagen von Null auf Hundert“, erläutert Sabine Brandt. Dadurch sei der Alkoholkonsum auch stark mit dem „Erwachsen sein“ verknüpft. Ähnlich sei auch die Situation im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis. Das gelte als unbedenklich, weil es pflanzlich sei. Ähnlich sei die Situation auch im Umgang mit Medikamenten, die ja erstmal als gesund und unbedenklich eingeschätzt werden.

„Eine Sucht beginnt dann, wenn der Konsum von etwas zum entscheidenden Wohlfühlfaktor wird“, erläutert Dagmar Paetow. Auch sie ist Sozialpädagogin und arbeitet schon viele Jahre in der Suchtberatung. Alkohol, Drogen, Computerspiele oder ähnliches setzten erstmal das körpereigene Belohnungssystem in Gang, stellt sie dar. Ein Problem tritt dann auf, wenn der Konsum in den Mittelpunkt rückt. „Oft steckt hinter einer Sucht etwas ganz anderes, sodass eine Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit auch in die Beschäftigung mit einem Lebensthema führen kann“, beschreibt Dagmar Paetow.

Außenstellen in Boizenburg, Lübtheen und Zarrentin

Insgesamt ist die AWO Suchtberatung die Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für Angehörige und Freunde, die unsicher sind, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen. Die Beraterinnen unterliegen der Schweigepflicht, sodass nichts aus den Gesprächen nach außen dringt. Zudem können die Beratungen auch anonym erfolgen. Die AWO Suchtberatung Hagenow unterhält Außenstellen in Boizenburg, Lübtheen und Zarrentin und ist unter 03883 22094 zu erreichen.