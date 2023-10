In Zukunft werden die Hagenower auf Fleisch- und Wurstwaren aus der Vielanker Fleischerei Wolf verzichten müssen. Das Unternehmen kündigt auf Facebook die sofortige Schließung der Hagenower in Filiale an der Bergstraße an. Ebenfalls davon betroffen ist die Imbisstheke, an der viele Hagenower gerne ihr Mittagessen genossen haben. Sie war mit der Filiale im April vergangenen Jahres eröffnet worden.

Hier gibt es noch Produkte der Fleischerei Wolf aus Vielank

Dennoch müssen die Kunden nicht vollständig auf die beliebten Produkte verzichten, denn das Geschäft in Vielank wie auch der mobile Verkaufswagen und der Automat in Hagenow an der Steegener Chaussee an der Easywash-Anlage bleiben erhalten. Zudem gibt es die Fleisch- und Wurstwaren in einigen Hofläden der Region. Als Grund für die Schließung nennt das Unternehmen die massiv gestiegenen Energiepreise, die die Kosten in den nicht mehr tragbaren Bereich getrieben hätten.