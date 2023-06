Das Altstadtfest 2023 in Hagenow wird wieder auf der Festmeile von 2022 stattfinden Foto: Kai Behrendt up-down up-down Altstadtfest Hagenow Altstadtfest: Am Freitagabend geht es in der Hagenstraße schon los Von Mayk Pohle | 20.06.2023, 17:40 Uhr

Hagenow erwartet am kommenden Wochenende wieder Zehntausende zu seinem Altstadtfest. Bereits am Freitagabend geht es auf der Bühne in der Hagenstraße los.