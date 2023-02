Romy (l) und Ole bekommen von Museumsdirektor Henry Gawlick einen Preis vom Freundeskreis des Hagenower Museums überreicht. Foto: Silke Roß up-down up-down Preisverleihung in der Synagoge Schülerkunstausstellung ist in Hagenow zu Ende gegangen Von Silke Roß | 24.02.2023, 12:08 Uhr

In Hagenow ist vor vollem Haus in der Alten Synagoge die 25. Schülerkunstausstellung zu Ende gegangen. Bei der Finissage überreichten unter anderem Ministerin Jacqueline Bernhardt, die Landtagsabgeordneten Ina Latendorf und Steffi Pulz-Debler Preise an die jungen Künstler.