Felicitas von Campenhausen mit den Wahlunterlagen zur Kirchgemeinderatswahl Foto: Silke Roß up-down up-down Stimmabgabe nach Gottesdienst Die evangelischen Christen in Hagenow wählen Gemeinderäte Von Silke Roß | 11.10.2022, 12:28 Uhr

Nicht nur in Hagenow, sondern in der gesamten Nordkirche, also von Husum bis Hiddensee, wählen evangelische Kirchenmitglieder die Verwaltungsgremien ihrer Kirchengemeinde.