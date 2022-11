Hagenow hat einen neuen Kirchengemeinderat Foto: Silke Roß up-down up-down Kirche in Hagenow Überdurchschnittliche Beteiligung bei Wahl der Kirchgemeinderäte Von Silke Roß | 28.11.2022, 16:39 Uhr

Rund acht Prozent der wahlberechtigten Kirchenmitglieder in der Nordkirche (Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern) haben am ersten Advent ihren Kirchgemeinderat gewählt. In Kirch Jesar war die Wahlbeteiligung doppelt so hoch.