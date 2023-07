Roland Masche, Björn Goldbach, Gideon Wilken, Marc Sudeck, Sandra Duw und Klaus Schwerter (vl) Foto: Silke Roß up-down up-down Digitalisierung Zertifizierte Digitallotsen bieten in Hagenow Unterstützung an Von Silke Roß | 26.07.2023, 10:43 Uhr

In Hagenow haben die ersten drei Digitallotsen ihre Zertifikate in Empfang genommen. In regelmäßigen Sprechstunden werden sie künftig sämtliche Fragen rund um Smartphones, Computer, Apps und Downloads beantworten.