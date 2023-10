In Hagenow ist am Mittwoch eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einer Fußgängerampel in der Robert-Stock-Straße. Die 22-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt. Sie erlitt Kopf-und Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Straße musste zeitweilig voll gesperrt werden

Das Fahrzeug, an dessen Steuer ein 67-jähriger Mann saß, wurde beschädigt. Die Straße musste an der Unfallstelle für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Gegen den Autofahrer ist Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet worden.