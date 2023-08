In Hagenow ist nach Polizeiangaben am Montagmorgen ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr als das Fahrzeug von einem Firmengelände kommend auf die Straße einbiegen wollte und dabei den Radfahrer erfasste, der die Straße dort überquerte. Das 54-jährige Unfallopfer erlitt Prellungen im Beckenbereich und an der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Lesen Sie auch A24 bei Zarrentin Transporter mit Schweinen hat Panne – Feuerwehr im Einsatz