Bürgermeister Thomas Möller (r.) zeigte sich begeistert von dem Film „color me too" der Medienwerkstatt Sophie, den Skadi Tiede, Jana Anbrecht und Sarah Tombrock (2., 3. und 4. v. l.) vom Robert-Stock-Gymnasium in Begleitung von Mirko Schütze (l.) gemacht haben. Jahresempfang in Hagenow Besondere Ehrungen und Premiere für einen Anti-Gewalt-Film Von Silke Roß | 23.06.2022, 14:56 Uhr

Beim Jahresempfang in Hagenow werden Bürger geehrt, die sich in besonderer Weise engagieren. Diesmal ging es um Katja Huenges, Bernd Tike und Fred Bahr. Ein besonderer Höhepunkt war die Premiere des Films „color me too“.