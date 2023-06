Hagenows Bürgermeister Thomas Möller erhält von den Aktiven der Dörpschaft einen symbolischen Pflasterstein, in der Hoffnung, dass der Lindenplatz im kommenden Jahr endlich wieder in das Altstadtfest integriert werden kann. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Mit Bildergalerie Hagenow: Ausgelassene Stimmung beim Altstadtfest 2023 Von Tilo Röpcke | 25.06.2023, 11:37 Uhr

Eigentlich hatten sowohl die Veranstalter als auch die Besucher des Hagenower Altstadtfestes inständig gehofft, dass ihr Lindenplatz in diesem Jahr endlich wieder das Zentrum des dreitägigen bunten Treibens bildet. Doch noch sind dort die Baumaßnahmen voll im Gange. Grund genug für die Dörpschaft to Hagenow, den Finger mit einem Spritzer Humor in die Wunde zu legen.