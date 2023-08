Wie die Polizei mitteilt, ist ein 70-jähriger Mann bei einem tätlichen Angriff in Hagenow am Mittwochabend leicht verletzt worden.

Opfer nach Attacke in Krankenhaus gebracht

Dem Opfer zufolge habe der 29-jährige Tatverdächtige ihn und seine Lebensgefährtin in einer Kleingartenanlage aufgesucht und Geld verlangt. Plötzlich sei er dann mit einer Metallstange angegriffen worden. Anschließend konnte der 70-Jährige den Verdächtigen dazu bringen, das Gartengrundstück zu verlassen. Das Opfer erlitt durch die Schläge ein Hämatom am Kopf und klagte über Schmerzen im Schulterbereich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das kommt auf den 29-Jährigen jetzt alles zu

Wenige Stunden zuvor hatte der Angreifer den Geschädigten schon einmal aufgesucht und nach Geldforderungen mit Fäusten auf das Opfer eingeschlagen. Die Polizei ermittelt gegen den 29-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung.